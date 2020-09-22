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Yamaç Paraşütü ile denize düşen Alman turist hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 22.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle denize düşen Alman turist hayatını kaybetti.Alman turist Samine Maag (46) yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi’nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’a çıktı.

Yamaç Paraşütü ile denize düşen Alman turist hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle denize düşen Alman turist hayatını kaybetti.
Alman turist Samine Maag (46) yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi’nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’a çıktı. Hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan Maag, gökyüzünde akrobasi hareketleri yapmaya başladı. Bu sırada paraşütü kapanan Maag, yaklaşık 300 metreden denize çakıldı. Kadın turistin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Ölüdeniz Karakol Komutanlığı’nda konuşlu Jandarma Arama kurtarma timi botla Maag’ı sahile getirdi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Maag’ın cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yamaç Paraşütü ile denize düşen Alman turist hayatını kaybetti

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