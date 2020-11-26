ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın bitki haritası çıkarıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım başkanlığındaki ekip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yamaç paraşütü yaptığı Babadağ'daki bitki çeşitliliğinin belirlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) desteklediği projeye Rıfat Özdemir ile Bülent Elmas da fotoğraflarıyla destek oldu. Fotoğraflanan bitkilerin, Ege Üniversitesi taksonomik araştırma ekibi tarafından bilimsel ve yöresel adları tespit edildi.

Bölgede 72'si endemik olmak üzere yaklaşık 500 tür bitkinin tespit edildiği çalışma, FTSO tarafından kitap haline getirildi.

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'de 10 binden fazla bitki çeşidi bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 4 binin endemik olduğunu söyledi.

Fethiye ve Babadağ'ın turistik açıdan ülke için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bölge aynı zamanda bitkisel çeşitlilik açısından da çok önemli bir noktamız. Ege Üniversitesi Botanik ekibi olarak alanda uzun yıllardır sık sık araştırma yapıyorduk. Rıfat Özdemir ile Bülent Elmas'ın bölgeden desteğiyle değerli bir çalışma ortaya çıktı." dedi.