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Yamaçta mahsur kalan keçilerin yardımına itfaiye koştu

22.01.2021 20:20 | Son Güncelleme:
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Denizli’de çobanın otlatmak için dağa çıkardığı keçiler, kayalık yamacında mahsur kaldı.

Denizli’de çobanın otlatmak için dağa çıkardığı keçiler, kayalık yamacında mahsur kaldı. Çobanın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri keçileri uçurumdan düşmeden halat yardımıyla kurtardı.
Olay, Güney ilçesi Aşağı çeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çoban hayvanlarını otlatmak için dağa çıkardı. Bu esnada hayvanların içerisinde bulunan keçiler otlamak için kayalık yamacına doğru ilerlediler. Yamaçtan aşağıya doğru inen keçiler indikleri yerde mahsur kaldı. Çoban keçileri uçurumdan kurtarmak için çaba sarf etse de uğraşları sonuçsuz kaldı. Çoban keçileri kurtaramayacağını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek halat yardımıyla yamaçtan aşağıya indi. Keçilerin korkmaması için titizce çalışan ekipler, hayvanların gövdelerine ve boynuzlarına halat bağlayarak yukarıya doğru çekip kurtardı. Çoban, keçilerini yamaçtan çıkararak kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
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