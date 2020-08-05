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Yamaçtepe’de çalışmalar sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulan Yamaçtepe’de çalışmalar aralıksız sürerken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları yerinde inceledi.Kentsel dönüşümü sosyal alanlarla taçlandıran Şahinbey Belediyesi, Yamaçtepe Tabiat Parkı ile ilçeye kazandıracağı mesire alanlarında vatandaşların aileleri ile hoş vakit geçirebilmelerini sağlayacak.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Tabiat Parkı’na yeni yapılan sosyal alanları ekibiyle birlikte gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Yamaçtepe’de çalışmalar sürüyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulan Yamaçtepe’de çalışmalar aralıksız sürerken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları yerinde inceledi.
Kentsel dönüşümü sosyal alanlarla taçlandıran Şahinbey Belediyesi, Yamaçtepe Tabiat Parkı ile ilçeye kazandıracağı mesire alanlarında vatandaşların aileleri ile hoş vakit geçirebilmelerini sağlayacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Tabiat Parkı’na yeni yapılan sosyal alanları ekibiyle birlikte gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Tahmazoğlu, Gaziantep için yeni bir yaşam alanı inşa edildiğini belirterek, ”Gaziantepimize yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz. Yamaçtepe Tabiat Parkı Şahinbey Belediyemiz tarafından hızlı bir şekilde tamamlanıyor. İçerisine mescitler, giriş-çıkış kapıları, lavabolar ve kebap pişirme alanları yapıldı. Şimdi ise giriş ve çıkışlara insanların rahatça ulaştırabileceği, noktaların asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. Bunların yanı sıra otopark ve yürüyüş yolları yaptık. İçerisinde 120 gencimizin aynı anda kamp yapabileceği gençlik kampı alanı yapıyoruz. Böylelikle hem gençlerimiz hem de vatandaşlarımız Yamaçtepe Tabiat Parkı’ndan faydalanabilecekler. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah çok yakın bir zamanda Yamaçtepe Tabiat Parkı’nı vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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Eyüp Sultan Eczanesi
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Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Eğitim Eczanesi
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