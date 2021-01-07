Yamanyılmaz: "2021 dijital dönüşüm ve ihracatta atılım yılı olacak"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2020’nin tüm kayıplara rağmen birçok açıdan farklı deneyimler edinilen bir yıl olarak tarihe geçtiğini, 2021’in ise ekonomide ve sosyal hayatta yeniden istikrarı sağlama ve ihracatta atılım yılı olacağını belirtti. Yamanyılmaz, “Ekonomi yönetiminin atmış olduğu öngörülebilir adımlar önümüzdeki dönemde reel sektörde çarkların daha sağlıklı işleyişini, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrarı beraberinde getirecektir. Bu süreçte dijital dönüşüme ayak uydurabilen, yenilikçi, katma değerli üretime yoğunlaşan ve ihracat odaklı çalışan şirketler kazançlı çıkacaktır” dedi. “2020’de 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik”

Tüm dünya genelinde tahminlerin çok ötesinde sınırları zorlayan bir salgın dönemi koşullarına hızlıca adapte olarak üretmeye ve ihracata devam ettiklerini ifade eden Başkan Huriye Yamanyılmaz, “İhracatçılarımızın mevcut pazarlarda daha etkin olması ve yeni pazarlarda varlık gösterebilmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler, finansal destekler ve temassız ihracat uygulamaları gibi inovatif çözümleri bölge ihracatçılarımızın dinamizmiyle birleştirerek ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. AKİB olarak 2020 yılında toplam 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ülke ihracatına sağladığımız destek yüzde 7,2 oranında yansıdı” diye konuştu.

"Küresel arenada salgın sonrası dengeler yeniden kurulacak"

Türkiye’nin ihracatla büyümeye devam ettiğini ve 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7’lik performansla OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme gösteren tek ülke olarak öne çıktığını anımsatan Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülke olarak 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz yıl sonunda büyümeyi pozitif kapatmayı başarabilin nadir ülkelerden birisi olacak. Sağlık sektörümüzün sağlam altyapısı ve vefakar çalışanları, üretime dayalı güçlü ekonomimiz, sağlam temellere dayalı bankacılık sektörümüz ve lojistik sektörünün tüm paydaşları üretimin, tedarik zincirinin ve finansal sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayarak ülkemizi ayakta tuttular. Ülkemiz için, 2021 yılının ilk çeyreğinin bir geçiş dönemi olacağına, yıl genelinin ise ekonomide ve sosyal hayatta yeniden istikrarı sağlama ve atılım yılı olacağına inanıyoruz. Küresel arenada ise salgın sonrası dengelerin yeniden kurulacağına yönelik önemli ekonomik ve politik gelişmelerin işaretleri belirginleşmeye başladı. Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke tarafından imzalanan ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, ABD’de değişen yönetimin ticaret savaşlarıyla geçen beş yılın ardından bu konuda atacağı adımlar ve Brexit sonrası Avrupa’da yaşanacak gelişmeler bu dönemin belirleyici unsurları olarak öne çıkacak, bu olayları ve sonuçlarını yakından takip etmemiz gerekecektir.”

‘Yeni ticari iş birliklerine odaklanmalıyız’

Salgın döneminde özellikle tedarik zincirinde yaşanan sorunların, yeni üretim merkezleri arayışında ülkemizi öne çıkartmakta olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Ülkemiz için, uzun süredir rafta olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Asya-Pasifik, ABD gibi gelişmiş pazarlara yönelik İngiltere ile imzaladığımız gibi çok yönlü serbest ticaret anlaşmaları yapması ve yeni ticari iş birlikleri üzerine odaklanması büyük önem arz ediyor. Bu dönemde şirketler boyutunda ise dijital dönüşümü iş modellerine uyarlayarak teknolojinin imkan ve kabiliyetlerinden en üst seviyede yararlanabilen, yenilikçi, katma değerli üretime yoğunlaşan ve ihracat odaklı çalışan şirketler kazançlı çıkacaktır. Ülkemizin ihracatla büyüme hedefi doğrultusunda biz de üzerimize düşeni yapacağız. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak e-ihracat ve e-ticaret alanındaki gelişmeleri bölge ihracatçılarımızla paylaşarak bir yandan ihracatçı sayımızı artırmanın uğraşını verirken diğer yandan da mevcut ihracatçılarımızın daha fazla ihracat yapabilir hale gelmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.