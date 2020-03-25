Yamanyılmaz: "Sağlıklı hayvansal gıdalarımız koronaya karşı halkımızın kalkanı olacak"

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, bağışıklık sistemini güçlendiren su ürünleri ve hayvansal gıdada Türkiye’nin zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtip, “Su ürünleri ve hayvansal gıdada net ihracatçı olan ülkemizde halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak balık, yumurta ve beyaz et üretimimiz kesintisiz devam ediyor. Sağlıklı hayvansal gıdalarımız korona virüse karşı halkımızın kalkanı olacak” dedi.

Türk gıda ihracatçılarının geçen yıl dünya pazarlarına 1 milyon 262 bin ton ürün ihraç ederek, ülkeye 2,5 milyar dolar döviz kazandırdığını kaydeden Yamanyılmaz, bulaşıcı hastalığa karşı sınır kapılarında alınan tedbirler nedeniyle dış satımın yavaşladığını ancak üretici firmaların iç pazarda günlük veya haftalık ihtiyaçları kesintiye uğratmayacak şekilde çalışmaya devam ettiğini, tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı olmadan market raflarını doldurduğunu bildirdi.

"En ekonomik şekilde halkımıza sunmaya devam edeceğiz"

Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerektiğini vurgulayan Yamanyılmaz, “Korona virüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir. Bu bakımdan süt ürünleri, yumurta, balık, hindi ve kırmızı et gibi kaliteli protein kaynaklarını iyice pişirerek, mevsim sebzeleriyle birlikte tüketmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Fiyatları yükseltmeye çalışan fırsatçılara izin vermeyeceğiz. En ekonomik şekilde halkımıza balık, yumurta, beyaz et ve diğer hayvansal gıdaları sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.