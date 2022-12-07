’Yan bakma’ kavgasında 4 genç bıçakla yaralandı

Gençlerin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi Balıkpazarı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir eğlence merkezine eğlenme amacı ile gelen grup ile eğlence merkezi çıkışında başka bir grup genç arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavga sırasında Emirhan E., Ayberk K. ve Berkay A. ile kavgayı ayırmak için koşan Veysel E. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Kavga vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, yaralı gençler için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan gençlerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere diğerleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer taraftan, bıçaklanan gençlerden birinin arkadaşı ise, “Abi neyi çekiyorsunuz, kapatsanıza kamerayı. Gazete mi abi bu? Gazete falan ne gerek var” diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Yaralıların olay yerinde alınan ilk ifadesinde kavganın ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri ise bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler şahısların eşkalinin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

