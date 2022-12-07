YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ’Yan bakma’ kavgasında 4 genç bıçakla yaralandı

’Yan bakma’ kavgasında 4 genç bıçakla yaralandı

07.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da tarihi Kaleiçi’nde bulunan bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında yaşanan ’yan bakma’ tartışmasıyla başlayan kavgada 4 genç çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

’Yan bakma’ kavgasında 4 genç bıçakla yaralandı

Gençlerin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi Balıkpazarı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir eğlence merkezine eğlenme amacı ile gelen grup ile eğlence merkezi çıkışında başka bir grup genç arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavga sırasında Emirhan E., Ayberk K. ve Berkay A. ile kavgayı ayırmak için koşan Veysel E. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Kavga vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, yaralı gençler için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan gençlerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere diğerleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer taraftan, bıçaklanan gençlerden birinin arkadaşı ise, “Abi neyi çekiyorsunuz, kapatsanıza kamerayı. Gazete mi abi bu? Gazete falan ne gerek var” diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Yaralıların olay yerinde alınan ilk ifadesinde kavganın ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri ise bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişileri yakalamak için araştırma başlattı.
Ekipler şahısların eşkalinin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni mezar yeri açmak için ağaçları kesip, eski mezarları tahrip ettilerYeni mezar yeri açmak için ağaçları kesip, eski mezarları tahrip ettiler
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralıGaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Yalova'da balıkçılığın merkezi Kapaklı köyünün tekneleri döviz de kazandırıyorYalova'da balıkçılığın merkezi Kapaklı köyünün tekneleri döviz de kazandırıyor
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
12:54
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.