Yanan 288 hektar alan 745 bin fidan ve 700 kilo tohumla yeniden ağaçlandırıldı

Denizli’de 3 Eylül 2020 yılında Perşembe günü saat 13.40’da Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde orman yangını başladı. 600 kişi ve 114 araçla kontrol müdahale edilen yangında, 288,2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 2 gün boyunca karadan ve havadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangının hemen ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla bugüne kadar 745 bin fidan toprakla buluşturulurken, 700 kilogram tohum kullanılarak da ağaçlandırma çalışması yapıldı.

21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmalarının son durumu Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. 4 yıl önce yaşanan yangının neden olduğu hasarı anbean kamuoyuna aktaran İhlas Haber Ajansı (İHA), geldiğimiz noktada sahadaki çalışmaları da dron ile havadan görüntüledi.

“TOPLAM 288,2 HEKTAR ORMAN ALANI YANGINDAN ZARAR GÖRMÜŞTÜR”

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yapılan çalışmaların kamuoyuna gösterilmesi ve doğru olarak bilgilendirme yapılması amacıyla sahada toplantı gerçekleştirdi. Yangın sahasında açıklamalarda bulunan Üçgül, “Sahadaki yangın 03 Eylül 2020 tarihinde Perşembe günü saat 13.40’da Çukurca Deresi mevkiindeki ormanlık alanda başlamış, ihbar alındıktan 10 dakika içerisinde yangına ilk müdahale yapılmıştır. Yangına toplam 600 kişi ve 114 araç katılmıştır. Yangın 04 Eylül 2020 tarihinde saat 07.00 de kontrol altında alınmıştır. 13 Eylül 2020 Pazar günü saat 00.10 da yangın tamamen söndürülmüştür. Toplam 288,2 hektar orman alanı yangından zarar görmüştür. Yangın sonrası hızlıca hasar tespit çalışmalarına başlanılmış, yanan ağaçların kesimi yapılarak saha tamamen temizlenmiştir. Saha en iyi şekilde planlanarak büyük kısmında dozer ve ekskavatör ile makineli toprak işlemesi yapılmıştır. Arazinin çok sarp, kayalık, makineli çalışmaya müsait olmayan yerlerinde insan gücü ile toprak işlenerek tohum ekimi yöntemiyle fidan yetiştirilmiştir. Toplamda 700 kilogram tohum kullanılmıştır” dedi.

“YANGIN SAHASINA 745 BİN FİDAN DİKİLMİŞTİR”

Doğaya uygun ve yangına dayanıklı ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Müdür Üçgül, “Orman işletmeciliği prensibiyle Karaçam türü başta olmak üzere yangına dayanıklı, sağlıklı ve tür çeşitliliği olması açısından toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması, dut, alıç ve benzeri türler ile dış etkilere dayanıklı biyolojik anlamda zengin bir orman oluşturulmuştur. Bu sahaya 745 bin fidan dikilmiştir. Görüldüğü gibi arazi şartlarına bakılmaksızın hiçbir alan yazgısına terk edilmemiştir ve edilmeyecektir. Yangından zarar gören alanlardaki fidanlara her yıl ot alma, çapa, teras onarımı, tamamlama gibi çalışmalarla bakım yapılmaktadır. Bölge müdürlüğümüzde fidan dikimleri, tohum ekimleri ve fidan bakımları sonrası sahalarımızın başarı durumu son yapılan fidan sayımlarına göre istenilen başarı standardının oldukça üzerindedir” şeklinde konuştu.

“YANAN ALANLARIN ORMANLAŞTIRILMASI İÇİN CANLA BAŞLA, FEDAKARCA ÇALIŞILMAKTADIR”

Yangından sonra orman alanının farklı alanlarda kullanılabileceği algısının yanlış olduğunu kaydeden Üçgül, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda kamuoyunda orman yangını sonrasında yanan alanların başka amaçlarla kullanıldığı, kullanılabileceği algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa ki Anayasanın 169. Maddesinde, ‘Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.’ denilmektedir. Tüm ormanlar anayasal güvence altındadır. Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre de yanan alanların tahsisi, izne konu edilmesi veya ağaçlandırma harici başka bir işlem yapılması mümkün değildir. Orman Bölge Müdürlüğümüz yanan alanların en kısa sürede ormanlaştırılması için canla başla, fedakarca çalışılmaktadır."

