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Yanan evini gözyaşları içinde izledi

16.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 10 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, büyük korku yaşanmasına sebep oldu.

Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Evde tek başına yaşayan ve alevleri fark edip dışarı çıkan üniversite öğrencisi genç kız büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 Sokak’taki bir sitenin C blokunun 2. katında çıktı. Üniversite öğrencisi Gözde G.’nin yalnız bulunduğu dairede henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2 istasyonundan ekipler sevk edildi. Merdiven açan ekipler yangına hem bina içinden hem de balkondan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yüzü dumandan simsiyah olan öğrenci ise büyük üzüntü yaşadı. Balkondaki 2 Türk bayrağının ise zarar görmediği görüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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