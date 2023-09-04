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Yanan karton ve kağıtlar apartmanda paniğe neden oldu

04.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde kâğıt ve kartonların bulunduğu bodrum katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan karton ve kağıtlar apartmanda paniğe neden oldu

Yangın, Bayramca Mahallesi Kayalılar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın kullanılmayan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler geldi.
İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangın apartmanda paniğe neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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