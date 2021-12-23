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Yanan ormanlar toplu ulaşımda unutulan para ve eşyalarla yeşeriyor

23.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ulaşım AŞ, son 3 yılda toplu taşıma araçlarında unutulan paraların yanı sıra eşyaların satışından elde edilen geliri, yanan orman alanlarına fidan dikilmesi için bağışladı - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Gündoğdu: - "Son iki yılda bin fidanı unutkan yolcularımız adına toprakla buluşturmuş olduk"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan paraların yanı sıra eşyaların satışından elde edilen gelir, yanan ormanlar için bağışlanıyor.

Belediyenin otobüs ve tramvaylarında unutulanlar arasında baston, protez diş, cetvel, motor yağı, gözlük, ney, şemsiye, kitap, çanta, oyuncak ve çeşitli ev eşyaları ile para da yer alıyor.

Unutulan eşyaların bazıları sahiplerine teslim edilirken, sahiplerine ulaşılamayanlar ise bağış yoluyla değerlendiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, AA muhabirine, zaman zaman otobüs ve tramvaylarda para başta olmak üzere pek çok eşyanın unutulduğunu belirtti.

Protez diş ve tek taş yüzük unutanlara da rastladıklarını aktaran Gündoğdu, yolcuların bildirmesiyle ya da araçta yapılan kontrollerde bu eşyaların fark edildiğini söyledi.

Bunları Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kayıp eşya buluntu deposunda sakladıklarını anlatan Gündoğdu, listelenen eşyaların internet üzerinden yayınlandığını ve kendileriyle iletişime geçen sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Gündoğdu, unutulan ilaçları ise sağlıklı şekilde muhafaza etmek için buzdolabında sakladıklarını kaydetti.

- "Muğla'daki yangın bölgesine bağışladık"

Eşya ve paraları bir yıl beklettikleri bilgisini veren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Yiyeceklerle, kıyafetlerin bazılarını imha ediyoruz. Kıyafetlerden kullanılabilecekleri bazı belediyelerle iletişime geçip dağıtım merkezlerine ya da Kızılaya veriyoruz. Ziynet eşyalarla paraları da bir yıl bekletiyoruz. Bize ulaşan kimse olmadığı zaman makbuz karşılığında bağışlıyoruz. İki yıldır ülkemizde orman yangınları arttı. Bunların neticesinde geçen yıl Hatay'a bağışladık, bulunan paralarla ziynet eşyalarını. Bu yıl da Muğla'daki yangın bölgesine bağışladık."

Gündoğdu, 2019'dan beri unutulan para ile eşyaların değerinin 52 bin lirayı bulduğunu dile getirerek, "Paranın bir kısmını ayakkabı alarak Kızılaya bağışladık. Son iki yıl da orman yangınlarına fidan olarak bağışladık. Son iki yılda bin fidanı unutkan yolcularımız adına toprakla buluşturmuş olduk." dedi.

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