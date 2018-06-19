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Yanet Garcia, Meksika'ya Dünya Kupası'nda şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 19.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Meksika'nın ünü dünyaya yayılmış olan ateşli hava durumu spikeri Yanet Garcia, ülkesine şans getirmesi için canlı yayında ilginç bir totem deneyerek kalçasına tekme attırdı.

Bu görüntü, sosyal medyada gündeme oturdu.

Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

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Dünyanın çeşitli yerlerinde bol şans getirmeye yardımcı olan tuhaf ritüelleri duymuş olabilirsiniz.

Dünyanın çeşitli yerlerinde bol şans getirmeye yardımcı olan tuhaf ritüelleri duymuş olabilirsiniz.
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Dünyanın en ateşli hava durumu spikeri Yanet Garcia da ülkesi Meksika'nın Dünya Kupasında başarılı olması için ilginç bir totem denedi.

Dünyanın en ateşli hava durumu spikeri Yanet Garcia da ülkesi Meksika'nın Dünya Kupasında başarılı olması için ilginç bir totem denedi.
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Spor yorumcusu Enrique Bermudez de la Serna ve televizyon sunucusu Jorge Van Rankin, Meksika'ya Dünya Kupasında"şans" getirmek için yeni bir teknik keşfetti.

Spor yorumcusu Enrique Bermudez de la Serna ve televizyon sunucusu Jorge Van Rankin, Meksika'ya Dünya Kupasında"şans" getirmek için yeni bir teknik keşfetti.
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Yanet Garcia'nın kalçasına tekme atan 2 adam, bunun ülkelerine başarı getireceğine inandıklarını söyledi.

Yanet Garcia'nın kalçasına tekme atan 2 adam, bunun ülkelerine başarı getireceğine inandıklarını söyledi.
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27 yaşındaki Yanet Garcia, Meksika'nın dünyaca ünlü kişiliklerinden birisi.

27 yaşındaki Yanet Garcia, Meksika'nın dünyaca ünlü kişiliklerinden birisi.
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Güzelliği ile ünü ülke sınırlarını aşan Garcia ile birlikte spikerlik yapan Van Rankin'in Serna'ya, "İyi şanslar için kalçasına bir tekme at" demesi üzerine usta yorumcu güzel sunucuya tekme attı.

Güzelliği ile ünü ülke sınırlarını aşan Garcia ile birlikte spikerlik yapan Van Rankin'in Serna'ya, "İyi şanslar için kalçasına bir tekme at" demesi üzerine usta yorumcu güzel sunucuya tekme attı.
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İki adam güzel sunucuyu tekmelemeden önce özür diledi.

İki adam güzel sunucuyu tekmelemeden önce özür diledi.
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Garcia'nın totemi işe yaramış olacak ki Meksika grubun ilk maçında son dünya şampiyonu Almanya'yı 1-0 ile geçerek kupaya muhteşem bir zaferle başlangıç yaptı.

Garcia'nın totemi işe yaramış olacak ki Meksika grubun ilk maçında son dünya şampiyonu Almanya'yı 1-0 ile geçerek kupaya muhteşem bir zaferle başlangıç yaptı.
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Garcia galibiyeti Instagram'daki paylaşımlarıyla kutlamayı da ihmal etmedi.

Garcia galibiyeti Instagram'daki paylaşımlarıyla kutlamayı da ihmal etmedi.
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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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Anahtar Kelimeler:
Yanet Garcia dünya kupası

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