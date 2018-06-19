Yanet Garcia, Meksika'ya Dünya Kupası'nda şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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Dünyanın çeşitli yerlerinde bol şans getirmeye yardımcı olan tuhaf ritüelleri duymuş olabilirsiniz.
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Dünyanın en ateşli hava durumu spikeri Yanet Garcia da ülkesi Meksika'nın Dünya Kupasında başarılı olması için ilginç bir totem denedi.
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Spor yorumcusu Enrique Bermudez de la Serna ve televizyon sunucusu Jorge Van Rankin, Meksika'ya Dünya Kupasında"şans" getirmek için yeni bir teknik keşfetti.
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Yanet Garcia'nın kalçasına tekme atan 2 adam, bunun ülkelerine başarı getireceğine inandıklarını söyledi.
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27 yaşındaki Yanet Garcia, Meksika'nın dünyaca ünlü kişiliklerinden birisi.
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Güzelliği ile ünü ülke sınırlarını aşan Garcia ile birlikte spikerlik yapan Van Rankin'in Serna'ya, "İyi şanslar için kalçasına bir tekme at" demesi üzerine usta yorumcu güzel sunucuya tekme attı.
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İki adam güzel sunucuyu tekmelemeden önce özür diledi.
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Garcia'nın totemi işe yaramış olacak ki Meksika grubun ilk maçında son dünya şampiyonu Almanya'yı 1-0 ile geçerek kupaya muhteşem bir zaferle başlangıç yaptı.
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Garcia galibiyeti Instagram'daki paylaşımlarıyla kutlamayı da ihmal etmedi.
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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!
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