Yanet Garcia, Meksika'ya Dünya Kupası'nda şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

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Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

1 / 12 Dünyanın çeşitli yerlerinde bol şans getirmeye yardımcı olan tuhaf ritüelleri duymuş olabilirsiniz.

2 / 12 Dünyanın en ateşli hava durumu spikeri Yanet Garcia da ülkesi Meksika'nın Dünya Kupasında başarılı olması için ilginç bir totem denedi.

3 / 12 Spor yorumcusu Enrique Bermudez de la Serna ve televizyon sunucusu Jorge Van Rankin, Meksika'ya Dünya Kupasında"şans" getirmek için yeni bir teknik keşfetti.

4 / 12 Yanet Garcia'nın kalçasına tekme atan 2 adam, bunun ülkelerine başarı getireceğine inandıklarını söyledi.

5 / 12 27 yaşındaki Yanet Garcia, Meksika'nın dünyaca ünlü kişiliklerinden birisi.

6 / 12 Güzelliği ile ünü ülke sınırlarını aşan Garcia ile birlikte spikerlik yapan Van Rankin'in Serna'ya, "İyi şanslar için kalçasına bir tekme at" demesi üzerine usta yorumcu güzel sunucuya tekme attı.

7 / 12 İki adam güzel sunucuyu tekmelemeden önce özür diledi.

8 / 12 Garcia'nın totemi işe yaramış olacak ki Meksika grubun ilk maçında son dünya şampiyonu Almanya'yı 1-0 ile geçerek kupaya muhteşem bir zaferle başlangıç yaptı.

9 / 12 Garcia galibiyeti Instagram'daki paylaşımlarıyla kutlamayı da ihmal etmedi.

10 / 12 Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!

11 / 12 Yanet Garcia, Meksika'ya şans getirmesi için kalçasına tekme attırdı!