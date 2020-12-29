Yangın alanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şube müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yangın bölgesini incelerken kalp krizi geçiren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Ordu’nun Çatalpınar ilçesi Akkaya ve Kayatepe mahallelerinde çıkan yangını incelemek için bölgede çalışmalarını sürdüren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kostakoğlu için bugün Giresun Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve mesai arkadaşları katıldı. Mustafa Kostakoğlu’nun cenazesi törenin ardından merkeze bağlı Çiçekli köyünde toprağa verildi.

