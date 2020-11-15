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Yangın tüpüne uyuşturucu gizlemiş

MUĞLA HABERLERİ  | 15.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada yangın tüpüne gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kendisine aile görünümü veren kişinin ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yangın tüpüne uyuşturucu gizlemiş

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada yangın tüpüne gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kendisine aile görünümü veren kişinin ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, otomobilde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Köpeğin yangın tüpüne uyarı vermesi üzerine, tüpün altına özel aparatla gizlenmiş 28 parça halinde miktar reçine esrar ele geçirildi. Operasyonda I.H. "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı. Otomobildeki bir kadına ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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