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Yangına dozer desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in merkez Sefaköy mahallesinde meydana gelen moloz yangınına engebeli arazi nedeniyle itfaiye uzaktan müdahale ettiği yangında alevleri dozer söndürdü.Olay dün akşam saatlerinde Merkez ilçesi Sefaköy mahallesinin kırsal kesimlerinde bulunan çöp ve molozların yanmasıyla gerçekleşti.

Balıkesir’in merkez Sefaköy mahallesinde meydana gelen moloz yangınına engebeli arazi nedeniyle itfaiye uzaktan müdahale ettiği yangında alevleri dozer söndürdü.
Olay dün akşam saatlerinde Merkez ilçesi Sefaköy mahallesinin kırsal kesimlerinde bulunan çöp ve molozların yanmasıyla gerçekleşti. Yangının engebeli arazide çıkması nedeniyle itfaiye araçlarının yangının merkezine girememesi sonucunda Karesi Belediyesi’ne ait dozer itfaiye ekiplerinin yardımına yetişti. Dozer, etrafta bulunan toprakları yangının üzerine dökerek boş arazide yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangın herhangi bir yerleşim yerine yakın olmaması sebebiyle büyük bir tehlikeye neden olmadı. Meydana gelen olay dozer ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi sayesinde geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

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