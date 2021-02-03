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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

03.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 3 itfaiye eri yaralandı.Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi’nde orman yangını söndürmek için giden itfaiye aracının yaptığı kazada Samet Ş., Sezgin G.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi’nde orman yangını söndürmek için giden itfaiye aracının yaptığı kazada Samet Ş., Sezgin G. ve Kerim Y. isimli itfaiye erleri kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı itfaiye erlerini ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralı itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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