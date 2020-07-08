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Yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kardeşiyle beraber çıkan kamet yangınında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, önceki gün Bahçecik Mahallesi 1857 Sokak içerisinde ikamet eden Mustafa Aldak’a ait ikametin oturma odasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana gelmişti.

Yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’da, kardeşiyle beraber çıkan kamet yangınında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün Bahçecik Mahallesi 1857 Sokak içerisinde ikamet eden Mustafa Aldak’a ait ikametin oturma odasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana gelmişti. Yangın esnasında odada bulunan 5 yaşındaki Fatma Yaren Aldak ile 2 yaşındaki Ahmet Aldak alevler arasında kalmıştı. Yakınları tarafından alevler arasından alınan ve üzerindeki kıyafetleri cayır cayır yanan Fatma Yaren Aldak, ailesi tarafından üzerine su dökülerek söndürülmüş, 2 yaşındaki Ahmet Aldak ise dumandan etkilenmişti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Fatma Yaren Aldak, helikopter ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Yaren Aldak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda ailesi tarafından teslim alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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