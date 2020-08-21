Yangın’da belediye ekipleri ile birlikte vatandaşlar seferber oldu

Aydın’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde meydana gelen yangın halk ve görevlilerin iş birliği içerisinde söndürüldü. Geçtiğimiz hafta İmamköy’de meydana gelen ve 2 gün devam eden yangından adeta ibret alan vatandaşlar görevlilerle birlikte yangına koştu. Efeler Belediyesi ekiplerininde seferber olduğu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangına müdahaleyi yerinde takip eden Başkan Vekili Abidin Arslan, Efeler Belediyesi’nin iş makineleri, arazözleri, su tankerleri ve ekipleri ile söndürme çalışmalarına tüm birimleriyle destek verirken itfaiye görevlilerine vatandaşların da desteği yoğun oldu.

Geçtiğimiz hafta İmamköy’de çıkan ve iki gün devam eden yangında binlerce zeytin ağacı yanmış ve yüzlerce çiftçinin geleceği kül olmuştu. İmamköy yangının ardından Aydın’da yangına karşı hassasiyet arttı.

Kemer’de aynı anda bir kaç noktada meydana gelen yangında, Efeler Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çalışmalarına destek verdi. Yangına ilk müdahaleyi Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri su tankerlerinden hortumlarla su çekerek yaptı.

Herkesi korkutan yangın bu defa büyümeden el birliği ile söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği görüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkma sebebine dair soruşturma başlattığı bildirildi.



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