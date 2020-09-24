YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yangında bir depo dolusu iplik kullanılamaz hale geldi

Yangında bir depo dolusu iplik kullanılamaz hale geldi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’in kent merkezinde yer alan bir iplik deposunda çıkan yangın sonucunda depo içerisinde bulunan çok sayıda iplik kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Özmen Sokak’ta bulunan bir iplik deposunda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Eskişehir’in kent merkezinde yer alan bir iplik deposunda çıkan yangın sonucunda depo içerisinde bulunan çok sayıda iplik kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Özmen Sokak’ta bulunan bir iplik deposunda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın, çevreden geçen vatandaşların dumanları görmesiyle fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında bir depo dolusu iplik kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.