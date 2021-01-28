Yangında ev küle döndü, bir kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangın da iki katlı bir ev küle dönerken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi 1414 sokaktaki iki katlı bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Alevlere uykuda yakalanan ev sahipleri kendilerini dışarıya zor atarken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yangında ev tamamen yanarken, yangına müdahale ederken vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ali İhsan Aktaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

