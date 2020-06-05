Yangında evsiz kalan aileye Büyükşehir’den yardım eli

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çıkan yangında evleri yanarak küle dönen aileye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Dikmen köyünde yaşayan Atar ailesinin evinden elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. 8 kişinin yaşadığı ve yangın nedeniyle evsiz kalan aileye aynı güm zaman kaybetmeden Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Mağdur ailenin acil ihtiyaçları Büyükşehir ekipleri tarafından karşılandı. Yangın nedeniyle evsiz kalan ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Yangının akabinde aynı gün Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca 8 kişilik ailenin gerekli olan acil ihtiyaçları hemen karşılandı. Yangında ev halkı zarar görmezken, ahşap olan evde tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gerekli sosyal incelemeler yapıldıktan sonra aileye Büyükşehir Belediyesi tarafından destek sağlanacağını yetkililer tarafından aktarıldı.

