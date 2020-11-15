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Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila toprağa verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta tek katlı bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız toprağa verildi.Ontemmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak’ta tek katlı evde çıkan yangında yaralana ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Şimşek için Çaycuma ilçesine bağlı Uluköy’de cenaze töreni düzenlendi.

Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila toprağa verildi

Zonguldak’ta tek katlı bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız toprağa verildi.
Ontemmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak’ta tek katlı evde çıkan yangında yaralana ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Şimşek için Çaycuma ilçesine bağlı Uluköy’de cenaze töreni düzenlendi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kız aile kabristanlığına defnedildi.
Ontemmuz Mahallesi’nde dün bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Döndü Şimşek (22) ile çocukları Esila (2) ve Egemen Şimşek (1) yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esila Şimşek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila toprağa verildi

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