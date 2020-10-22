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Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden aileye yeni yuva

DÜZCE HABERLERİ  | 22.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde, Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, 2018 yılında çıkan yangında evleri tamamen yanan Korkmaz ailesine sil baştan ev inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.Düzce’nin Yığılca ilçesinde 2018 yılında çıkan yangında Muhammet Korkmaz’a ait evde yangın çıkmış, Korkmaz’ın 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetmişti.

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde, Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, 2018 yılında çıkan yangında evleri tamamen yanan Korkmaz ailesine sil baştan ev inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde 2018 yılında çıkan yangında Muhammet Korkmaz’a ait evde yangın çıkmış, Korkmaz’ın 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen ev Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyelerinin desteğiyle yeniden inşa edildi. Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi de destekleriyle, yangında evini kaybeden Korkmaz ailesine yeni yuvalarının tapusu acı olaydan 2 yıl sonra teslim edildi.
Düzenlenen törene Yığılca kaymakamı Abdullah Kurt, Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, DİDER Başkanı Sedat Mıhçı ve Korkmaz ailesinin üyeleri katıldı.
Acı olayda hem çocuklarını hem de evlerinin kaybeden aileye düzenlenen törende yeni evlerinin tapusu teslim edildi. Törende açıklamada bulunan DİDER Başkanı Mıhçı, 2018 yılında Yığılca da çıkan yangında üç evladını ve evini kaybeden Muhammet Korkmaz ve ailesine Düzceli işçiler olarak yeni evlerinin tapularını Yığılca kaymakamımız Abdullah Kurt ve sivil toplumla ilişkiler Müdürü Yunus Karaman ile birlikte teslim ettik. Mevlam iyi günlerde oturmayı nasip eder inşallah” şeklinde konuştu.
Tören sonunda DİDER Başkanı Sedat Mıhçı’ya Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman tarafından plaket takdim edildi.

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