Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için yardım kampanyası

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen 90 esnaf için yardım kampanyası başlatıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 3 Kasım 2020 tarihinde Özalp ilçesinde meydana gelen yangında S.S Özalp Halk Pazarı Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi bünyesinde hizmet veren 90 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Açıklamada, “İlçe merkezi ve civar mahallelerin en önemli alışveriş alanlarından olan iş yerlerindeki yangın, büyük zararlara neden olmuştur. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yangın sonrası meydana gelen hasarı yerinde tespit ederek, esnafın yaşamış olduğu sorunları rapor haline getirerek yetkili mercilere ulaştırdık. Yapılan girişimler ve ilçe esnafının başvurusu üzerine, Van Valiliği makamınca yardım kampanyası başlatılmasına izin verilmiştir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yangında iş yerleri zarar gören ve maddi olarak büyük sıkıntılarla karşı karşıya kana esnafımız için maddi destek kararı almış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yönetim kurulumuzun kişisel ve kurumsal imkanları ile belirlenen kampanyaya maddi destek sağlanacaktır. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ilçe esnafımızın yaralarını sarmalarına katkı sunmak için kamu kurum kuruluşlarını, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, iş insanları ve tüm halkımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Yardım kapmayası bilgileri ise Ziraat Bankası Özalp/Van Şubesi, Hesap No: 465957516215001, İban No: TR460001000465957516215001’dir” denildi.

