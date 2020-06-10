YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Yangında mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

Yangında mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’da evde çıkan yangında mahsur kalan kafesteki kuşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yangın, Fatih Mahallesi 2220 sokakta meydana geldi.

Adıyaman’da evde çıkan yangında mahsur kalan kafesteki kuşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, Fatih Mahallesi 2220 sokakta meydana geldi. Erdal Korkmaz’a ait evin ikinci katındaki evin mutfak kısmında yangın çıktı. Dumanları gören aile fertleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağrılan itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında evin içinde kafeste bulunan 2 adet kuş, yangından kurtarıldı. Yangında mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli eşyalar yandı.
Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.