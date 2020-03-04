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Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Antalya’da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çıktı.

Antalya’da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çıktı. Suriyeli ailenin yaşadığı evden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Aile dışarı çıkarken, çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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