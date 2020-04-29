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Yangından zarar gören alanlarda fidanlar ormana dönüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde 2017'de bir hafta süren yangınlarda zarar gören 900 hektara yakın alan, dikilen fidanların büyümeye başlamasıyla tekrar yeşil görünümüne kavuşuyor - Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin: - "Yanan alanlarda 3 milyon civarında sağlıklı fidan yetişti. Bu fidanların bakımı, istihdam ettiğimiz orman köylülerimiz tarafından yapılıyor"

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde 3 yıl önce çıkan orman yangınlarında zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan yaklaşık 900 hektarlık alan, eski yeşil görünümünü kazanmaya başladı.

Yangınların hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 1 milyon fidan dikimi ve 7 bin 500 kilogram tohum ekimi sonucunda sağlıklı fidanlar yetişiyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin eylül ayında aynı haftada Emet ve Domaniç'te çıkan yangınlarda yaklaşık 900 hektar karaçam alanının kül olduğunu hatırlattı.

Bir hafta süren söndürme çalışmalarının ardından bölgenin ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için harekete geçildiğini belirten Keskin, "Yanık sahalarda hemen iyileştirme çalışmalarına başlanarak aynı yılın ilk baharında ve sonbaharında buralara 1 milyon karaçam fidanı dikildi. Ayrıca 7 bin 500 kilogram karaçam tohumu ekimi yapıldı. Emet ve Domaniç bölgesinde yapılan dikim ve tohum ekimi çalışmaları sonucunda yanan alanlarda 3 milyon civarında sağlıklı fidan yetişti. Bu fidanların bakımı ise istihdam ettiğimiz orman köylülerimiz tarafından yapılıyor." diye konuştu.

Keskin, bölgede yetişen fidanların gelişiminin çok iyi durumda olduğunu belirtti.

- Tavşanlı ve Gediz'de de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Yanan alanların bu fidanlar sayesinde yeniden eski görünümüne kavuşacağını ifade eden Keskin, "Geçen yıl Tavşanlı ve Gediz ilçelerimizde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 100 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Buralarda da ağaçlandırma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Keskin, bu bölgelere dikecekleri 300 bin fidanın gelecek yıl belli bir seviyeye ulaşacağını, en kısa zamanda da küllerin arasından yeni ağaçlar yeşereceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ağaçlandırma Fidan dikimi Orman Yangını

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