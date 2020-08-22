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Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi

TOKAT HABERLERİ  | 22.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde samanlıkta çıkan dumanları fark ederek yangının büyümesini önleyen belediye işçisi örnek davranışından dolayı altınla ödüllendirildi.Edinilen bilgiye göre; Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli arazöz sürücüsü Eyüp Doğan, Kuruçay Mahallesi’nde yol sulaması yaptığı esnada dumanları fark etti.

Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde samanlıkta çıkan dumanları fark ederek yangının büyümesini önleyen belediye işçisi örnek davranışından dolayı altınla ödüllendirildi.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli arazöz sürücüsü Eyüp Doğan, Kuruçay Mahallesi’nde yol sulaması yaptığı esnada dumanları fark etti. Samanlık yangınına müdahale eden Doğan, yangının büyümesini ve evlere sıçramasını engelledi. Örnek davranışından dolayı Doğan’ı Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl makamında kabul etti. Başkan Karagöl, belediye çalışanının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, “İtfaiye ekipleri gelir diye beklemeden anında hareket etmiş ve birinin evini kurtarmış. Bizleri gururlandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyor, diğer arkadaşlarımıza da örnek olması açısından kendisini ödülle taltif ediyoruz" dedi.

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