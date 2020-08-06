Yanılmaz: "Avrupa ve ABD’de pazar payımız artıyor"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), temmuz ayında 837,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 alt birlikten 5’inde ihracatını artırdı. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Temmuz ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103,2, yaş meyve sebzede yüzde 12,2, tekstilde yüzde 8,6, hububat ve bakliyatta yüzde 3,1 ve mobilyada yüzde 2,7 oranında artış sağladık” dedi. Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, Türkiye’nin temmuz ayındaki 15 milyar dolarlık ihracatının yüzde 6,1’ini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

‘7 ayda 6,12 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik’

Akdeniz bölgesinin tarımsal ürün ihracatının merkezi olarak bilindiğini, narenciye ve bakliyat başta olmak üzere birçok üründe Türkiye’nin lider birliği konumunda olduklarını hatırlatan Başkan Yamanyılmaz, “AKİB olarak yılın ilk 7 ayında 1,5 milyar doların üzerinde tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Sanayi ürünleri ihracatımız 4,5 milyar doları aştı. Bölge ihracatımız 2020’nin ilk 7 ayında 6,12 milyar dolara, son 12 aylık dış satım performansımız ise 11,83 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

Pandemi döneminde tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin her alanda güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını, ihracatın ve ihracatçının ülkenin lokomotifi olmaya devam ettiğini dile getiren Yamanyılmaz, bu imajı daha yukarılara taşımak için güçlü alt yapıya ve yüksek potansiyele sahip Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 17 bin 252 AKİB üyesi ihracatçının seferber olduğunu vurguladı.