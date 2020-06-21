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Yanında gezdirdiği kedi yavrularına babalık yapıyor

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 sene önce ailesinden ayrılan İbrahim Kapıcı yıllardır sokaklarda yatıp kalkıyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 sene önce ailesinden ayrılan İbrahim Kapıcı yıllardır sokaklarda yatıp kalkıyor. Herşeye rağmen bende bir babayım diyen talihsiz adam yanında gezdirdiği kedi yavrularına babalık yaptığını söyledi.
1980’li yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle tek başına yaşamaya başlayan İbrahim Kapıcı (70), zor şartlarda bulduğu evinin de satılması sonrasında evsiz kaldı. Uzun bir süre Mustafakemalpaşa’da bulunan eski bir handa kalan fakat hanın yıkılması sonrasında buradan da ayrılmak durumunda kalan yaşlı adam, Mustafakemalpaşa’nın çeşitli yerlerinde kalmaya başladı. Genellikle dere boyunda kaldığını ve eşyalarını da yanında götürdüğünü söyleyen Kapıcı, “Dere ıslah çalışmalarının başlamasının ardından yer değiştirmek durumunda kaldım. Çalışmalar sırasında kepçe altında kalmalarından korktuğum kedi yavrularını da yanıma aldım. Şimdi onlarla birlikte kalıyorum. Onlara babalık yapıyorum. Yağmur yağdığında çadırın altında kalıyorum. Gelip geçenler, arada uğrayanlar hal hatır soruyor, yardımcı oluyorlar“ dedi.
Mustafakemalpaşa’da 89 lakabıyla tanınan ve sevilen isimlerinden birisi olan İbrahim Kapıcı, yıllar boyunca hamallık yaparak geçimini sağlamış. Şu anda ise esnafların yardımları ve topladığı şişeleri satarak elde ettiği parayla geçimini sağlıyor. Yaşlı adamın dışarıda kaldığı öğrenildikten sonra Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Kapıcı, kalabileceği bir ev ya da bakım evi gibi yardım seçeneklerini kabul etmezken, dışarıda kalmaya devam etti. Ancak şu anda fikrini değiştirdiğini söyleyen Kapıcı, ev ihtiyacının olduğunu ve bu konuda yeniden yardım beklediğini ifade etti.

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