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  4. Yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişiden yankesicilik yöntemiyle 50 TL ve cep telefonu çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.Olay,3 gün önce kent merkezinde meydana geldi.

Elazığ’da bir kişiden yankesicilik yöntemiyle 50 TL ve cep telefonu çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay,3 gün önce kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir şahsın yankesicilik yöntemi ile cep telefonu ve 50 TL parası çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını izleyen polis,şüpheli şahsın C.T. olduğunu, sıkıştırdığı şahsın koluna girmek suretiyle hırsızlığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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