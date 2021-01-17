YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yanlış ameliyat, tekerlekli sandalyeye mahkum etti

Yanlış ameliyat, tekerlekli sandalyeye mahkum etti

17.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de yanlış ameliyat kurbanı olan 11 yaşındaki Belinay Karakoç, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.Kayseri’de yaşayan 11 yaşındaki Belinay Karakoç, yürümede çektiği zorluktan dolayı başvurduğu özel bir hastanede ameliyata alındı.

Kayseri’de yanlış ameliyat kurbanı olan 11 yaşındaki Belinay Karakoç, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.
Kayseri’de yaşayan 11 yaşındaki Belinay Karakoç, yürümede çektiği zorluktan dolayı başvurduğu özel bir hastanede ameliyata alındı. Ameliyat sonrası her şeyin ters gitmesi ile birlikte Belinay Karakoç, yürüme yetisini tamamen kaybetti ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Ameliyattan sonra yürüyemeyen Belinay’ın ailesi konuyu mahkemeye taşıyarak, kızlarının bir an önce yürüyebilmesi için hukuk mücadelesi başlattı.
Belinay Karakoç’un ayakta kalma mücadelesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Avukat Fatma Alıcı, 11 yaşındaki kızın 2019’da artan ağrıları sebebi ile özel bir hastanede ameliyat edildiğini ve yapılan ameliyat sonrası yürüme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.
Belinay’ın ameliyat sonrası gündelik ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını söyleyen Avukat Fatma Alıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Belinay kızımız doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya gelmiştir. 9 yaşına kadar pek çok kez ameliyat olmuş ve bu ameliyatlar sonucunda da yürüyebilmiş, hayatını sorunsuz devam ettirebilmiştir ancak 2019 yılında Belinay’ın ağrıları artmış ve Kayseri’de özel bir hastanede muayene olmuştur. Ameliyatı yapan doktor tarafından aileye verilmiş yönlendirme ve güvene dayalı olarak ailesi ameliyatı bu hastanede yaptırmıştır. Ameliyat sonrası Belinay iyileşememiştir. Belinay bütün yürüme yetisini kaybetmiştir. Hastane bu süreçte kendilerine yardımcı olmamıştır. Kapıları ailenin yüzüne kapatmışlardır. Aile de haklı olarak bu konuda hukuki bir mücadeleye girdi. Savcılık soruşturmaları hala devam ediyor. Belinay kızımız şu anda gündelik ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır, dışarı tek başına çıkamamaktadır. Adeta tekerlekli sandalyeye mahkum edilmiş durumdadır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Uğur Demirok forma giymedi

Uğur Demirok forma giymedi

Petrescu ilk maçında mağlup oldu

Petrescu ilk maçında mağlup oldu

Dimitrios yine kornerden attı

Dimitrios yine kornerden attı

Kayserispor 2 hafta sonra kaybetti

Kayserispor 2 hafta sonra kaybetti

Kayserispor 10.kez mağlup oldu

Kayserispor 10.kez mağlup oldu

Kayseri'de foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.