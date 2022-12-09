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Yanlışlıkla kendini bıçakladı

09.12.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kadın, buzları bıçakla kırmaya çalıştığı sırada kendini karnından yaraladı.

Olay, Çitli Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İlknur T. (37) buzdolabının buzluğundan donmuş etleri çıkardı. Mutfak tezgahında çözülemeyen buzları ise bıçakla kırmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bıçakla kendini karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan kadının imdadına ailesi yetişti.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cerrahi Servisine alınan kadının ameliyat edileceği öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İnegöl

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