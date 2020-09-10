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Yanmaz’dan Başsavcı Çelik’e ziyaret

DÜZCE HABERLERİ  | 10.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi ve Umut Işığı Birimi gönüllü koordinatörü Nursen Yanmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i, makamında ziyaret etti.Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’e Umut Işığı Biriminin gerçekleştirdiği sosyal çalışmalar ile ilgili bilgi veren Nursen Yanmaz, ihtiyaçlı mağdur ailelerin arasında kanuni olarak yardıma ihtiyacı olan kişiler ile alakalı izlenilmesi gereken yol konusunda bilgi alışverişinde bulundu.Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’e misafirperverliği için teşekkür eden Nursen Yanmaz’a, Başsavcı Çelik’te ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yanmaz’dan Başsavcı Çelik’e ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi ve Umut Işığı Birimi gönüllü koordinatörü Nursen Yanmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i, makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’e Umut Işığı Biriminin gerçekleştirdiği sosyal çalışmalar ile ilgili bilgi veren Nursen Yanmaz, ihtiyaçlı mağdur ailelerin arasında kanuni olarak yardıma ihtiyacı olan kişiler ile alakalı izlenilmesi gereken yol konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’e misafirperverliği için teşekkür eden Nursen Yanmaz’a, Başsavcı Çelik’te ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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