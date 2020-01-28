Yapay zeka destekli CNR İMOB'u yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - 16. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 132 ülkeden 44 bin 865’i yabancı olmak üzere toplam 148 bin 718 sektör profesyonelini bir araya getirdi.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 16. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu yıl yeni bir tarih yazdı.

Yerli ve yabancı 750'nin üzerinde firmanın yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 6 gün içerisinde 132 ülkeden 44 bin 865’i yabancı olmak üzere toplam 148 bin 718 sektör profesyoneline ulaşmayı başardı. 160 bin metrekarelik toplam 13 salonda misafirlerini ağırlayan fuar, salonlara sığmayıp çadırlara taşan fuar olarak tarihe geçti.

Salt mobilya fuarı olarak ele alındığında gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse de ziyaretçi açısından dünyanın "en büyük" ev mobilyaları fuarı niteliği taşıyan CNR İMOB Fuarı, başarılı neticeleriyle katılımcı ve ziyaretçilerini bir kez daha memnun etti.