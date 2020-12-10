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Yapay zeka için güç birliği

ANTALYA HABERLERİ  | 10.12.2020 10:57 | Son Güncelleme

Antalya OSB Teknopark, Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD, başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Yapay zeka için güç birliği

Antalya OSB Teknopark, Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD, başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. İnisiyatif Antalya iş dünyası ve bölge sanayicileri ile gerçekleştireceği ilk buluşmada ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka’ konularını işleyecek.
Yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için başlatılan Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında, iş birliği protokolü imzalandı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ANTGİAD Başkanı Osman Sert katılıp protokole imza attı.

İlk buluşma online olacak
Protokol ile taraflar yapay zeka ve veri farkındalığını sağlayıp, yapay zeka uygulamalarının kullanımını artırmak ve iş analitiğinde verimli çözümler ile Bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunacak. Ayrıca ortaklaşa düzenlenecek seminer ve çalıştayların organize edilmesi konularında birbirlerine destek olacaklar. Bu kapsamda ilk seminer pandemi nedeniyle online platformda, 11 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Web Semineri’nde Prof. Dr. Şadi Evren ve Dr. Ali Cem Başarır tarafından Antalya iş dünyası temsilcileri ile Antalya OSB sanayicilerine ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka’ başlıklı iki farklı sunum yapılacak.

“İmkanlarımızı seferber etmek istiyoruz”
Pandeminin dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını, geçmişte kulağa uzak bir geleceği çağrıştırıp bilimkurgu gibi gelen birçok şeyin bugünün gerçeği haline dönüştüğünü hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Bölgemiz firmalarını bu dönüşüme hazırlamak için yıllar öncesinden çalışmaya başlamıştık. Ancak pandemi hem bizlerin hem de tüm dünyanın bu dönüşüm için ön gördüğü süreyi öne çekti. Dolayısıyla hemen her işletmemiz, zerre vakit kaybetmeden içinde bulunduğumuz dijital çağa adapte olmak zorunda. Oluşturduğumuz güç birliğiyle, öncelikle Bölgemiz firmalarına, devamında da Antalya’daki küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerde bu farkındalığı oluşturup gerekli alt yapının kurulması için destek sağlamayı amaçlıyoruz. İlk seminerimizi özellikle Bölgemiz sanayicilerini ilgilendiren konular dahilinde gerçekleştirip elimizdeki tüm imkanları onlar için seferber etmek istiyoruz” dedi.

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