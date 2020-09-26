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’Yapay Zekalı Aktif Çöpçüler’ projesi Teknofest finalinde

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Fen Lisesi İngilizce öğretmeni ve öğrenciler tarafından, yapay zeka ile ayrıştırıcı konteynır içine atılan cisimleri tanımlayan ‘Aktif Çöpçüler’ adlı bir proje hazırlandı.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Fen Lisesi İngilizce öğretmeni ve öğrenciler tarafından, yapay zeka ile ayrıştırıcı konteynır içine atılan cisimleri tanımlayan ‘Aktif Çöpçüler’ adlı bir proje hazırlandı. Gaziantep’te düzenlenen Teknofest havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, çevre ve enerji teknolojileri alanında finale kalmayı başardı.
Simav Fen Lisesi Müdürü Hamza Kara proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Dünya genelinde ve ülkemizde geri dönüştürebilecek atıkların sayısı, geri dönüştürülen atıkların sayısı ile yakınlık göstermektedir. Geri dönüşümün önemi, yeterince bilinmemektedir. Bu sorundan yola çıkarak, ayrıştırıcı konteynır fikrini hayata geçirdik. Yapay zeka destekli bir geri dönüşüm kutusu olan ayrıştırıcı konteynır, içine atılan bir cismi tanımlayıp plastik, kağıt, metal, ve cam olarak sınıflandırılır. Ardından ilgili bölümlere kapakçıklar ile yönlendirilir. İçinde bulunan yapay zeka sistemi, ayırdığı cisimlerin ne olduğunu görseliyle birlikte veri tabanı sunucularına kayıt eder. Böylece sistemin ne zaman neyi ayırdığı merkezden tespit ve takip edilebilir. Hazne tasarımı sayesinde, içine atılan cisim tam olarak sistemin algılayabileceği şekilde düşer ve tasarımın oluşturduğu bu durum, yapay zekanın algılamada oluşabilecek hata payını düşürür” dedi.
Simav Fen Lisesi Müdür Yardımcısı ve İngilizce Öğretmeni Özgür Taş’ın koordinesinde, öğrenciler Berkay Yoldaş, Yunus Emre Kanık, Sait Duymaz, Mehmet Ali Duymaz, Ali Osman Karaduman ve Abdullah Ahmet Durmaz ve Mehmet Ali Akdişoğlu’nun katılımı ile hazırlanan ‘Yapay Zekalı Akıllı Çöpçüler’ adlı çevre projesi, bin 468 proje içinden seçilerek finale kalan 63 projenin, çevre ve enerji teknolojileri alanında yer aldı.

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