YAPDER'den başarılı kadın girişimcilere ödül

İSTANBUL (AA) - Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nce (YAPDER) düzenlenen 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, YAPDER'in, Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni yapıldı.

Etkinliğin ana sponsorluğunu Uyumsoft’un üstlendiği 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile hibrit olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğin “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” başlıklı oturumu Hepsiburada’nın destekleri ile yapıldı. Farklı kategorilerde başarılı kadın girişimcilere ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte, Özlem Abacı ve ekibinin sahne performansları ilgi gördü. Etkinliğe aralarında iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar ve akademisyenlerin yer aldığı isimler katıldı.

Zirve kapsamında ödül alan isimler şöyle:

"Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü, Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü, Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü, Demet Sabancı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Hülya Gedik - İlham Veren Rol Model Kadın, Ebru Dildar Edin - Çevreye Katkı Ödülü, Sema Gürün - Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü, Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı, Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü, Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın, Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı, Kübra Orakçıoğlu Kazan - İhracatta Performans Ödülü, Aynur Çeşmeliler - Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü, Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü, Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü, Nalan Kurt - Teknoloji ile Fark Yaratan Kadın Ödülü, Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü, Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü, Feray Demir - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Bedia Karadağ - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın, Team Mostra (Mehmet Emin Önder 'ekip kaptanı', Elif Derya Başoğlu, Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödülü."

