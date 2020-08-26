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Yapı başvuruları online takip edilebilecek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Vatandaşın daha rahat hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla birçok yeniliği hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, artık yapı kontrol müdürlüğüne yapılan başvuruların da online olarak takip edilebilmesi için gerekli altyapının tamamlandığını müjdeledi.www.adiyaman.bel.tr adresli web sitesi üzerinden meclis kararları, su ödemesi, çevre temizlik ödemesi, inşaat maliyet bedelleri, arsa rayiç değerleri, bina aşınma oranları, ruhsat sorgulama, kira sözleşmesi sorgulama, tahakkuk bilgileri, borç sorgulama ve tahsilat bilgileri gibi hizmetleri online olarak vatandaşına sunan Adıyaman Belediyesi, geliştirilen sistem sayesinden bundan sonra yapı kontrol müdürlüğüne yapılan yapı başvurularının da online olarak yapabileceğini açıklandı.Konu ile ilgili bilgi veren yapı kontrol müdürlüğü yetkilileri, “Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yürütebilmeleri için yeni sistemi hayata geçiriyoruz.

Yapı başvuruları online takip edilebilecek

Vatandaşın daha rahat hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla birçok yeniliği hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, artık yapı kontrol müdürlüğüne yapılan başvuruların da online olarak takip edilebilmesi için gerekli altyapının tamamlandığını müjdeledi.
www.adiyaman.bel.tr adresli web sitesi üzerinden meclis kararları, su ödemesi, çevre temizlik ödemesi, inşaat maliyet bedelleri, arsa rayiç değerleri, bina aşınma oranları, ruhsat sorgulama, kira sözleşmesi sorgulama, tahakkuk bilgileri, borç sorgulama ve tahsilat bilgileri gibi hizmetleri online olarak vatandaşına sunan Adıyaman Belediyesi, geliştirilen sistem sayesinden bundan sonra yapı kontrol müdürlüğüne yapılan yapı başvurularının da online olarak yapabileceğini açıklandı.
Konu ile ilgili bilgi veren yapı kontrol müdürlüğü yetkilileri, “Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yürütebilmeleri için yeni sistemi hayata geçiriyoruz. Bu sisteme göre vatandaşlarımız, inşaat ruhsatı alabilmek için yapı kontrol müdürlüğümüze yaptıkları başvuruları belediyemizin www.adiyaman.bel.tr adresli internet sitesinde oluşturulan yapı kontrol durum takibi sisteminden kontrol edebilecek ve projeleri ile ilgili yapılan işlemlerin bilgisine sahip olabilecekler. Müdürlüğümüze inşaat ruhsatı başvurusu yapıldığında ise yapı sahibine ve yapı denetim firmasına başvuru numarası ile beraber ruhsat takip linki SMS ile gönderilecek ve bu yolla vatandaşlarımızın başvuru durumunu takip etmeleri sağlanacak” diye konuştu.

Yapı başvuruları online takip edilebilecek

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