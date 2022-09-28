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"Yapı Kredi Fast FRWRD" programına seçilen girişimler belli oldu

28.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan: - "Yapı Kredi Fast FRWRD programını, ülkemizdeki inovasyon kültürünü geliştirmek adına çok önemsiyoruz. Bunun için Yapı Kredi Fast FRWRD programında girişimlere sağladığımız katkılarla girişimcilik ekosistemini genişletip desteklemeyi amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Fast FRWRD programına 13 girişim seçilmeye hak kazandı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, blockchain teknolojileriyle ürün ve hizmet geliştiren startuplar'a eğitim, mentorluk, danışmanlık, iş birliği, PoC desteği gibi imkanların sağlanacağı Yapı Kredi Fast FRWRD programına kabul edilen girişimler "Kick Off Etkinliği" ile duyuruldu.

151 başvurunun yapıldığı Yapı Kredi Fast FRWRD programına 13 girişim seçilmeye hak kazandı.

Avalanche, Core Strateji ve Yapı Kredi partnerliğinde gerçekleştirilen Yapı Kredi Fast FRWRD ile programa kabul edilen girişimlere, Koç Holding'in yatırım mekanizması olan Koç Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yatırım yapılması hedefleniyor.

- "Girişimcilik ekosistemini destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, dijital dünyadaki olanakların her geçen gün daha fazla geliştiğine dikkati çekti.

Finans sektörünün yeni teknolojilerin, kavram ve trendlerin etkisiyle artan bir hızla değiştiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyamızda artık zamandan ve mekandan bağımsız olarak bankacılık hizmetlerine ulaşmak büyük önem taşıyor. Yapay zeka, blockchain ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerle bambaşka bir gelecek bizi bekliyor. Yapı Kredi olarak biz de içinde bulunduğumuz bu dijitalleşme çağında, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan Yapı Kredi Fast FRWRD programını, ülkemizdeki inovasyon kültürünü geliştirmek adına çok önemsiyoruz. Bunun için Yapı Kredi Fast FRWRD programında girişimlere sağladığımız katkılarla girişimcilik ekosistemini genişletip desteklemeyi amaçlıyoruz. En büyük motivasyon kaynağımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle hayatlarını kolaylaştırmak ve yepyeni hizmetlerle onların hayatına dokunmak. Bugüne kadar Yapı Kredi olarak sektörü sayısız yenilikle tanıştırmanın gururunu yaşadık. İnovasyondaki öncülüğümüzü pekiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu programda, inovatif ürün ve hizmetlerini bizimle paylaşıp seçilen girişimlerin hepsine başarılar diliyorum."

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