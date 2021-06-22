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Yapı Kredi, "Gelen Swift Havale Takip" hizmetini başlattı

22.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan: - "Dijital bankacılık alanında öncü konumumuzla, yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, SWIFT tarafından geliştirilen "Gelen Swift Havale Takip (Inbound Tracking)" hizmetini müşterilerine sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, global SWIFT üyesi bankalar arasında Gelen Swift Havale Takip hizmetini müşterilerine sunan öncü bankalardan biri oldu.

Gelen SWIFT Havale Takip hizmeti sayesinde Yapı Kredi müşterileri, hesaplarına gelecek olan SWIFT para transferlerini havale gönderici bankadan çıktığı andan, kendilerine ulaşana kadar tüm süreçleri tanımlı e-posta adreslerine gönderilen bilgilendirme mesajları ile takip edebiliyor.

Ayrıca Yapı Kredi müşterileri, bu yenilik sayesinde Yapı Kredi Mobil veya Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden Giden SWIFT transferlerinde olduğu gibi Gelen SWIFT transferi işlemlerinin tüm aşamalarını görüntüleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (COO) Cahit Erdoğan, yenilikçi bir ruhla bugüne kadar sayısız teknolojiye öncülük ettiklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dijital bankacılık alanında öncü konumumuzla, yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin hayatlarındaki sınırları kaldırarak ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda ‘Gelen SWIFT Havale Takip’ hizmetini dünyada müşterileriyle buluşturan ilk bankalar arasında bulunmaktan oldukça gururluyuz. Kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran zamanının ötesindeki uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında sınırları kaldırmaya ve standartları belirleyen çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

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