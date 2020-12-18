Yapı Kredi, pandemide KAGİDER, FEM Sertifikası'nı alan ilk kurum oldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Modemi (FEM) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, sertifika kapsamında banka, yönetiminin fırsat eşitliği konusunda yaklaşımı, işe alım, performans ve terfi süreçlerindeki eşitlikçi uygulamaları, eğitim olanakları, geri bildirim ve şikâyet mekanizmaları, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişimi gibi pek çok başlıkta gerçekleşen bağımsız değerlendirmeyi başarıyla tamamladı. Ayrıca Yapı Kredi, bu anlamda dijital olarak değerlendirilen ve değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan ilk kurum oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakla kalmayıp hayata geçiren bir kurum olduklarını belirterek, "Dünyanın da her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yolu, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit fırsat sunulmasından geçiyor. Herkese eşit imkânlar sunulmasının, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Kadın istihdam oranını bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul ediyor ve bu doğrultuda kadın çalışan istihdamı konusunda sektöre uzun yıllardır liderlik ediyoruz. Yapı Kredi olarak bu yaklaşımla ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.