Yapı Kredi, "Yapı Kredi FRWRD" ile inovasyon kültürünü geliştirecek ve girişimlere değer katacak

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, müşteri ihtiyaçlarını odağına alarak çevik kültürle sürekli inovasyon üretebilecek bir çerçeve yaratmak amacıyla Yapı Kredi FRWRD’ı hayata geçirerek kurum içerisinde ve dışında inovasyon kültürünü geliştirmeyi, ekosistem ortaklıkları ve açık inovasyonla daha hızlı ve inovatif ürünler sunmayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, Yapı Kredi FRWRD'ı hayata geçirdi.

Banka,Yapı Kredi FRWRD ile kurum içerisinde inovasyon kültürü ve farkındalığını artırarak çevik ve yalın modellerle yenilikçi ürünler geliştirmeyi ve kurum dışında da ortaklıklar ve iş birlikleriyle bu ekosistemi büyütmeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda hayata geçirilen İdealist Çalışma Grubu ile inovasyona öncülük edecek, yenilikçi fikir/proje üretilmesi ve değerlendirilmesinde aktif rol üstlenecek bir ekip oluşturulması hedefleniyor. İdealist Çalışma Grubu ile Yapı Kredi, müşterileri için inovatif ürünler geliştirirken aynı zamanda çalışanlarına da değer katmayı amaçlıyor.

Yapı Kredi FRWRD ayrıca kurum içi çevik inovasyon mekanizmasıyla müşteri deneyiminde fark yaratacak, bankanın yenilikçi duruşuna katkı sağlayacak fikirlere, bütçe ve teknoloji desteği de sağlıyor.

Yapı Kredi FRWRD, ekosistem ortaklıkları ve açık inovasyon temeliyle, daha hızlı ve yenilikçi servisler sunmak amacıyla kurum dışında da program ve destekleri hayata geçiriyor. Bu programların ilki olan girişimciler için düzenlenecek Yapı Kredi Fast FRWRD hızlandırma programıyla Avalanche teknolojisi ile Blockchain dünyasında ürün ve hizmet geliştiren girişimlere eğitim, mentorluk, danışmanlık, yatırım fırsatlarının yanı sıra iş birliği ve PoC desteği gibi imkânlar da sağlayacak.

Bankanın, "Yapı Kredi Fast FRWRD" hızlandırma programıyla tamamen ücretsiz olarak sunacağı bu hizmetlerle girişimlerin büyütülmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

- "Yapı Kredi FRWRD projeleri ile sınırları kaldırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla uzun yıllar önce dijital bankacılık alanında sınırları kaldırmak için yola çıktıklarını, sınırları kaldıran teknolojileri üretme hedefleriyle dijital stratejilerini oluşturduklarını bildirdi.

Sektördeki güçlü konumları ve kurum kimliklerinin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhla sayısız inovasyonu sektörle tanıştırdıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Standartları belirleyen çalışmalara imza attık. Yatırımlarımız ve ürettiğimiz yenilikçi fikirlerimizle, bir teknoloji şirketi gibi bu fikirleri inovasyona dönüştürdüğümüzü söyleyebiliriz. Bu anlamda Yapı Kredi FRWRD ile hem kurum içinde hem de kurum dışında inovasyon kültürü oluşturmak, bu kültürü geliştirmek ve geliştirdiğimiz bu ekosistemle güçlü iş birlikleri kurmak istiyoruz.

Yapı Kredi FRWRD çatısı altında hayata geçirdiğimiz çok sayıda ürün ve hizmetimiz bulunuyor. Örneğin bu çalışmaların bir ürünü olan sektörde öncü inovasyonumuz 'Aracım+' sayesinde müşterilerimiz araçlarına dair pek çok işlemi tek noktadan yapabiliyorlar.

Bu projemizle CX Awards 'En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Ödülü'nü ve 'Sıradışı Müşteri Projeleri Ödülü'nü kazanmanın gururunu yaşadık. Sardis Awards’ta ise 'Altın Ürün ve Hizmet İnovasyonu' ödülü aldık. Diğer bir Yapı Kredi FRWRD inovasyonumuz olan 'Artırılmış Gerçeklik ile Bankacılık Hizmetleri' ürünümüzle müşterilerimize Yapı Kredi Mobil ve World Mobil üzerinden tüm Yapı Kredi kartlarına ait bilgileri şifre girmeden güvenli bir şekilde görüntüleyebilme konforu sağladık.

Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunmaya, inovasyon ekosistemini ve girişimleri desteklemeye devam edeceğiz."

