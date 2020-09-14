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Yapı Kredi Yatırım, TSPB 5. Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde iki ödül aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Yatırım, Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri olmak üzere iki Altın Boğa ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2019 yılının değerlendirildiği TSPB 5. Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde Aracılık İşlemleri kategorisinde iki ödülün birden sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Yatırım, Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri olmak üzere iki Altın Boğa ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Yapı Kredi Yatırım'ın sektörde sahip olduğu 30 yıllık tecrübeden aldığı güç ile 2019 yılını sağlam bir performansla kapadığını belirtti.

Arısoy, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Yatırım olarak, müşterilerimize yerli ve yabancı hisse senedi işlemlerinden gelişmiş türev işlemleri ve danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyoruz. Yetkin, değişime ve gelişime açık insan kaynağımızın yanı sıra, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmeti ön planda tuttuğumuz yenilikçi bir anlayışla teknolojiden en iyi şekilde yararlanmamız bizleri sektörde farklı bir noktaya taşıyor. Aracılık ettiğimiz işlem hacminde hacmi son derece önemli bir performansa imza attığımız 2019 yılında hisse senedi işlem hacminde pazar payımızı yüzde 12,1'e, VİOP işlem hacminde ise pazar payımızı yüzde 15,3'e çıkardık. Böylelikle hem hisse senedi hem de VİOP işlem hacminde pazar payında sektör lideri olduk. Sermaye piyasalarımıza ilginin daha da arttığı 2020 yılında da bu performansı sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Başarılı çalışmalarımızı taçlandıran, TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri tarafından bize layık görülen iki ödülden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında da ürünlerimiz, danışmanlık hizmetlerimiz ve dijitalde etkili çalışmalarımızla müşterilerimizi en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

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