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Yapı Kredi'de üst düzey atamalar

10.08.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün: - "Bankamızın esnek yönetim modeli kapsamında gerçekleştirilen bu görev değişikliklerinin bizi sektörümüzdeki liderlik hedefimize daha da yaklaştıracağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'de, birden fazla alanda üst düzey görev değişikliği gerçekleştirildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankada, 2013 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yürüten ve bankanın teknolojik ve dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Cahit Erdoğan, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise daha önce Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı olarak görev yürüten Kaan Şakul getirildi.

Bir diğer üst düzey değişiklik ise Krediler Yönetimi'nde meydana geldi. Bankada Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı olarak görev yapan Mehmet Erkan Akbulut, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Arslan, emeklilik sebebiyle bu görevinden ayrıldı. Arslan, Yapı Kredi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yürütürken yerine, Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü olarak görev yapan Uğur Gökhan Özdinç atandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, yeni atamalara ve görev değişikliklerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bankamızın esnek yönetim modeli kapsamında gerçekleştirilen bu görev değişikliklerinin bizi sektörümüzdeki liderlik hedefimize daha da yaklaştıracağına inanıyorum. Bankamızın teknolojik ve dijital dönüşümüne liderlik eden Cahit Erdoğan'ın, bilgi birikimi ve deneyimiyle yeni görevinde de bankamıza büyük katkı sağlayacağına eminim. Aynı şekilde, kurumumuz çatısı altında çok başarılı işler yürüten Kaan Şakul, Mehmet Erkan Akbulut ve Gökhan Özdinç'in de yeni İcra Kurulu üyeleri olarak Yapı Kredi'ye katma değer yaratacaklarına inanıyorum. Emeklilik kararı alan Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Cengiz Arslan'a da gösterdiği özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Tüm yönetici arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni görev değişiklikleri bankamız ve tüm finans dünyası adına hayırlı uğurlu olsun."

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