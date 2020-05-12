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Yapı Kredi'den bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen: - "3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Ramazan Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterilerini bayramda da yalnız bırakmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Küresel olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgın sebebiyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde de müşterilerimize destek olmak ve ülkemize hizmet etmek adına sınır tanımadan var gücümüzle çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi müşterileri Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden de hızla ve kolayca yapabiliyor.

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