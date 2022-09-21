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Yapı Kredi'den dijital platform ödeme talimatları için Visa ile yeni iş birliği

21.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın: - "Önümüzdeki dönemde de kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran uygulamaları sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, World Mobil ve Yapı Kredi Mobil'de yer alan "Dijital Platform Ödeme Talimatları" fonksiyonunu Visa kartlar için de hayata geçirerek Türkiye'de dijital platform ödeme talimatlarını portföyündeki tüm kartlara sunan ilk banka oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu fonksiyon sayesinde Yapı Kredi müşterileri, kartlarının kayıtlı olduğu yurt dışındaki dijital platformları World Mobil ve Yapı Kredi Mobil üzerinden görebilecek ve bu dijital platformlardaki ödeme talimatlarını da kolayca yönetebilecek.

Sunulan bu yenilikle token teknolojisi ile hassas kart verileri, işleme özel bir token ile yer değiştiriyor ve üye iş yerlerine kart bilgisi yerine token ulaştırılıyor. Böylelikle müşterilere yeni ve daha güvenli bir deneyim sağlanabiliyor.

- "Dijital dönüşüm alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın, tüketicilerin ödeme deneyimini iyileştirmek için hız kesmeden çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak uzun yıllardır dijital dönüşüm alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıkları ödeme noktasında kullanıyor ve müşterilerimize benzersiz bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Bu çerçevede günümüzde gittikçe yaygınlaşan dijital platform üyeliklerinin ödeme süreçleri konusunda fonksiyonlarımızı da genişletiyoruz. 'Dijital Platform Ödeme Talimatları' fonksiyonu sayesinde müşterilerimiz, World Mobil ve Yapı Kredi Mobil üzerinden kartlarının kayıtlı olduğu dijital platformları görüntüleyebiliyor ve ödeme talimatlarını kolayca yönetebiliyor. Bu özellik sayesinde müşterilerimize daha da güvenli bir dijital platform ödeme talimatı deneyimi sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran uygulamaları sunmaya devam edeceğiz."

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