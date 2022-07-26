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Yapı Kredi’den ilk yarıda 19,2 milyar lira net kâr

26.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün: - "2022’nin ilk yarısında ülkemiz ve tüm paydaşlarımıza duyduğumuz sorumluluk neticesinde güçlü performansımızı devam ettirerek, ülkemiz ekonomisine nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile 731 milyar TL katkı sağladık" - “Yüzde 16,8’lik kredi kartı alacak bakiye pazar payı ve 13,9 milyona ulaşan kredi kartı adediyle yıllardır sektörün lideri olan World’ü sadece bir kredi kartı olarak görmüyor, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli çözüm ve faydalar sağlayan bir platform olarak konumlandırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Bankası yılın ilk yarısında 19,2 milyar lira net kâr elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, ülke ekonomisine yılın ilk yarısında 731 milyar liralık kaynak sağladı.

Konsolide bazda aktif büyüklüğü yüzde 78 yıllık artışla 991 milyar TL’ye yükselen Yapı Kredi’nin nakdi kredi hacmi yüzde 61 artışla 513.3 milyar liraya, toplam mevduatı ise 517,7 milyar TL’ye ulaştı.

Güçlü likidite seviyesini koruyan Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,7 oldu. Bankanın bu dönemde net karı ise 19,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, küresel olarak konjonktürel belirsizliklerin hakim olduğu yılın ilk yarısında da başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm paydaşlara değer katmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Erün, "2022’nin ilk yarısında ülkemiz ve tüm paydaşlarımıza duyduğumuz sorumluluk neticesinde güçlü performansımızı devam ettirerek, ülkemiz ekonomisine nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile 731 milyar TL katkı sağladık. Temel bankacılık gelirlerimizi 31,2 milyar liraya çıkardığımız bu dönemde güçlü likidite seviyemizi ve sermaye yeterliliğimizi korumayı sürdürdük. Kredi hacminde özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 16,1, müşteri mevduat hacminde ise yüzde 13,9 oldu." açıklamasında bulundu.

- "Kredi kartlarına liderlik ediyor, özel bankacılıkta fark yaratıyoruz"

Türkiye’deki kredi kartı pazarının mimarı olmanın verdiği sorumlulukla sektörü büyütmek ve geliştirmek adına çalışmaya devam ettiklerini belirten Erün, “Yüzde 16,8’lik kredi kartı alacak bakiye pazar payı ve 13,9 milyona ulaşan kredi kartı adediyle yıllardır sektörün lideri olan World’ü sadece bir kredi kartı olarak görmüyor, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli çözüm ve faydalar sağlayan bir platform olarak konumlandırıyoruz.

Bu doğrultuda geliştirdiğimiz tüm yenilikçi uygulamalar ve teknolojik altyapımızla yalnızca ülkemizde değil, küresel anlamda da kredi kartları sektöründe yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erün, Yapı Kredi’nin Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi alanında da sektör lideri olduğunun altını çizerek, "Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan her türlü varlığını profesyonelce yöneterek birikimlerini en iyi şekilde koruyoruz. Yönettiğimiz varlık ile özel bankacılık ve varlık yönetiminde sektörün en büyüğüyüz.

Yatırım fonu pazarında da açık ara lideriz. Sektörlerinde öncü iştiraklerimiz Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım’ın da katkılarıyla müşterilerimize sağladığımız bütünleşik hizmet sayesinde yönettiğimiz 140 milyar TL’yi aşan toplam varlık ile özel bankacılık ve varlık yönetiminde sektör lideri olmanın gururunu yaşıyoruz." bilgisini verdi.

- "Geleceği sürdürülebilirlik odağında inşa etmeye kararlıyız"

Yapı Kredi’nin kuruluş misyonu doğrultusunda sadece ekonomik gelişim adına değil; topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için var gücüyle çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erün, "Sürdürülebilirlik stratejimizi, ortak değer yaratmaya dayandırıyor, tüm çalışmalarımızı bu stratejimiz doğrultusunda planlıyor ve yönetiyoruz. Yılın ilk yarısında 19 ülkeden 37 bankanın katılımıyla, sağladığımız 810 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredimiz bu alanda üstlendiğimiz sorumluluğa olan inancın bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.

Erün, S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında ‘The Sustainability Yearbook 2022’ şirketleri arasına girmeyi başardıklarını belirterek, "Şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde Türkiye’de AA seviyesinde puan alan tek banka olarak ‘Lider’ sınıfında yer aldık.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda savunan bir kurum olarak, 2022 yılında da uluslararası ortalamalarının üstünde bir performans sergileyerek Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girmeye hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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