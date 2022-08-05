Yapı Kredi'den TEB Arval'a 130 milyon TL'lik sürdürülebilirlik bağlantılı kredi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, tam kapsamlı araç ve filo kiralama çözümleri sunan TEB Arval'a 130 milyon TL'lik sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sağladı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, kredi şartları içerisinde yer alan Sürdürülebilirlik Bağlantılı Hedefler ile 3 yıllık vade boyunca filo genelindeki egzoz gazı emisyonlarının azaltılması, elektrik ve hibrit yakıtlı araç sayılarının artırılması amaçlanıyor. Sürdürülebilirlik Bağlantılı Hedefler gerçekleştirildiğinde kredi faizinde avantaj sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul, müşterilerinin sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandırmak ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda sorumluluk aldıklarını ve müşterilerin sürdürülebilirlik stratejilerine uygun finansman yapıları kurguladıklarını kaydeden Şakul, bu doğrultuda TEB Arval ile birlikte 130 milyon TL'lik sürdürülebilirlik bağlantılı kredi işlemini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Şakul, kredinin şartları içerisinde, TEB Arval ile birlikte belirledikleri sürdürülebilirlikle bağlantılı hedeflerin bulunduğunu aktararak, "TEB Arval, bu hedefler sayesinde filo genelindeki egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasını, doğa dostu elektrik ve hibrit yakıtlı araç sayısının ise artırılmasını sağlayacak ve BM'nin 'Erişilebilir ve Temiz Enerji' ile 'İklim Eylemi' başlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

- "Sürdürülebilirlik yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz"

Kaan Şakul, sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda farkındalık yaratmak için bu alandaki finansman ürünlerini müşterilerine tanıttıklarını ve onları bu ürünleri kullanmaya teşvik ettiklerini anlattı.

Müşterilerin bu ürünlerine gösterdiği hassasiyet ve ilginin çok değerli olduğunu belirten Şakul, "Önümüzdeki dönemde sağlayacağımız finansmanlarla müşterilerimizin ve ülkemizin sürdürülebilirlik alanında yolculuğuna ve gelişimine destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

