Yapı Kredi'ye 6. kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülü

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, dünyanın en saygın dergilerinden olan Global Finance’in düzenlediği ödül organizasyonunda altıncı kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü aldı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, dijital bankacılıktaki inovatif yaklaşımlarıyla sektöre öncülük eden banka, ulusal ve uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en saygın dergilerinden olan Global Finance’in düzenlediği ödül organizasyonunda altıncı kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görülen Yapı Kredi, aynı organizasyondan "Avrupa’nın En İnovatif Dijital Bankası" ödülünü de kazanarak inovasyon alanındaki başarısını uluslararası alanda da tasdik etti. Ayrıca İngiltere’nin önde gelen finans yayınlarından International Finance Dergisi’nin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri’nde Yapı Kredi Mobil, 3 ayrı kategoride ödül kazandı. Tüm bunlarla birlikte Yapı Kredi, Altın Örümcek Ödülleri’nde "Mobil Uygulama - Bankacılık & Finans" kategorisinde Yapı Kredi Mobil, "Mobil Uygulama-Alışveriş" kategorisinde ise World Mobil ile iki ödüle layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankacılık sektöründe inovasyon anlamında sayısız başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman, her koşulda müşterilerimizin karşısına çıkabilecek engelleri ve zorlukları kaldırabilmek adına ‘Sınırsız bankacılık’ yaklaşımımızla, teknolojik altyapıya önem vererek, inovatif duruşumuzu devam ettiriyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılık alanındaki tüm ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek onların kusursuz bir deneyim yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesi olarak dünyanın en saygın organizasyonları tarafından ödüllere layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz için inovatif çözümler üretmeye ve başarılarımızı uluslararası arenada en iyi şekilde sergilemeye devam edeceğiz."

