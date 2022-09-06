YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yapı Kredi'ye 6. kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülü

Yapı Kredi'ye 6. kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülü

06.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan: -"Her zaman, her koşulda müşterilerimizin karşısına çıkabilecek engelleri ve zorlukları kaldırabilmek adına ‘Sınırsız bankacılık’ yaklaşımımızla, teknolojik altyapıya önem vererek, inovatif duruşumuzu devam ettiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, dünyanın en saygın dergilerinden olan Global Finance’in düzenlediği ödül organizasyonunda altıncı kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü aldı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, dijital bankacılıktaki inovatif yaklaşımlarıyla sektöre öncülük eden banka, ulusal ve uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en saygın dergilerinden olan Global Finance’in düzenlediği ödül organizasyonunda altıncı kez üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görülen Yapı Kredi, aynı organizasyondan "Avrupa’nın En İnovatif Dijital Bankası" ödülünü de kazanarak inovasyon alanındaki başarısını uluslararası alanda da tasdik etti. Ayrıca İngiltere’nin önde gelen finans yayınlarından International Finance Dergisi’nin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri’nde Yapı Kredi Mobil, 3 ayrı kategoride ödül kazandı. Tüm bunlarla birlikte Yapı Kredi, Altın Örümcek Ödülleri’nde "Mobil Uygulama - Bankacılık & Finans" kategorisinde Yapı Kredi Mobil, "Mobil Uygulama-Alışveriş" kategorisinde ise World Mobil ile iki ödüle layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankacılık sektöründe inovasyon anlamında sayısız başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman, her koşulda müşterilerimizin karşısına çıkabilecek engelleri ve zorlukları kaldırabilmek adına ‘Sınırsız bankacılık’ yaklaşımımızla, teknolojik altyapıya önem vererek, inovatif duruşumuzu devam ettiriyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılık alanındaki tüm ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek onların kusursuz bir deneyim yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesi olarak dünyanın en saygın organizasyonları tarafından ödüllere layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz için inovatif çözümler üretmeye ve başarılarımızı uluslararası arenada en iyi şekilde sergilemeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta amatör branşlarda sponsorluk anlaşması yapıldıBeşiktaş'ta amatör branşlarda sponsorluk anlaşması yapıldı
THY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldiTHY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladıHatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:37
Yatsı
21:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.